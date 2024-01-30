القبض على عامل متهم بقتل شخص داخل شقته لسرقته

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ، وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه.

بمواجهة قوات الأمن للمتهم اعترف بارتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجنى عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول، إلا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته واستولى على (جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالى "عملات أجنبية"- هاتفى محمول) ولاذ بالفرار.



وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - جهاز "لاب توب" - هاتف محمول وبعض متعلقات المجنى عليه- سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى إرتكاب الواقعة.