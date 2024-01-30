صحة المنيا تنظم مرور مفاجئ على 5667 منشأة طبية

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، حملات رقابية وتفتيشية فجائية على 5667 منشأة طبية، حيث تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية، وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية، وسوق الدواء، وتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية، والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية خلال عام 2023، نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع المراكز.

وتم المرور على 5667 منشأة طبية خاصة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية، وعيادات خاصة ومعامل، أسفرت الحملات عن ضبط عدد 3288 منشأة مخالفة، وتحرير 294 محضر غلق إداري لمنشآت مخالفة، وتحرير 31 محضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، أنه تم اصدار ترخيص لعدد 353 منشأة طبية خاصة، وتوفيق أوضاع 1990 منشأة طبية، وإنذار 2865 منشأة طبية خاصة، بالإضافة إلى فحص 88 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها.