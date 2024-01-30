إصابة سيدة في إنهيار منزل قديم بجرجا

أصيبت ربة منزل في منتصف العقد السادس من العمر بجرح قطعي بفروة الرأس في إنهيار منزل قديم مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج وجرى نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي قسم شرطة جرجا بلاغًا بانهيار منزل ومصابة بدائرة القسم .

وإنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والإنقاذ البري وبالفحص تبين إنهيار لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية وأفلاق النخيل ملك "عبد العزيز . ج . س . ا" عامل ومقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته .

ونتج عن ذلك إصابة زوجته "هناء . م . ا" 55 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بجرح قطعي بفروة الرأس وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وبسؤال مالك المنزل وزوجته المصابة قررا بمضمون ما تقدم وعللا سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكة، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .