إزالة 31 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية خلال أعمال الموجة الـ 22

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

اشار محافظ الشرقية إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة، لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 22، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 19 حالة تعدٍ بمساحة 2941 ألف متر و 12 حالة تعدي بمساحة 16 فدان و22 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص ط، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.