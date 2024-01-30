موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق أرسنال ضيفًا على نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سيتي جراوند، في إطار منافسات الأسبوع 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فريق أرسنال سيدخل مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على تواجده في المنطقة الساخنة والحفاظ على اماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، حصدها من 13 فوز و4 تعادلات و4 هزائم، بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بنفس رصيد النقاط، بينما يتصدر ليفربول الدوري بـ48 نقطة.

على الجانب الأخر يدخل فريق نوتنجهام فورست المباراة متأثرًا بالهزيمة التي تعرض لها في الجولة السابقة على يد برنتفورد، وقبع الفريق في المركز الـ16في جدول البريميرليج برصيد 20 نقطة، حصدها من 5 انتصارات و5 تعادلات، بينما خسر 11 لقاء حتى الآن.

موعد مباراة أرسنال ونوتنجهام اليوم والقناة الناقلة والمعلق

مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست ستنطلق في تمام الساعة9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي محمد بركات.