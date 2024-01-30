تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم مجاناً بجميع المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة قيام الوزارة بتبني آليات مبتكرة لنشر ثقافة العمل الحر، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، والتوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة وتحقيق دخل مناسب يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

وتم تنفيذ (7) معارض بمراكز الشباب بمحافظات (القاهرة /أسيوط / الوادي الجديد / كفر الشيخ)، بمشاركة (20) عارض وعارضة من أصحاب المشروعات اليدوية والحرفية.