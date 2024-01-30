تفاصيل توصيات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي (شاهد)

كشف الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت أمور مهمة مثل عجز الموازنة والتضخم وغلاء الأسعار والدين الداخلي والخارجي.

الحوار الوطني

وتابع “علي” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني خرجت بتوصيات منها دمج الاقتصاد الرسمي بغير الرسمي، ووضع سقف للدين واستخدامه في المجالات التي تدر عائدا.

المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت

وأكد أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني انتهت وتوقفت لأجل الانتخابات الرئاسية المصرية، لافتًا إلى أن من ضمن التوصيات عدم التوسع في القروض الداخلية وضبط عجز الموازنة لأنه أصبح كبير ويزيد كل فترة وعمل حوافز للاستثمار وتفعيل وثيقة ملكية الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأردف أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أن تفعيل وثيقة ملكية الدولة والسير في إجراءات الطرح لمستثمر محلي أو أجنبي من أهم الإجراءات التي ناقشها الحوار الوطني.

