الشباب والرياضة تنفذ العديد من الفعاليات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

واصلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، تنفيذ العديد من الورش الفنية والندوات داخل جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته ال 55.

وشهد اليوم تنفيذ ورشة عمل لصناعة الطائرات تحت قيادة المدرب نادر محمد وقد تفاعل معها النشء من رواد المعرض وقد قام كل طفل بعمل طائرة الخاصة به.

كما نفذت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ورشة تفاعلية لترويج للبرامج الرياضية المقدمة للشباب والرياضيين وتوضيح كيفية الإشتراك بها مثل (أولمبياد الطفل المصرى، مشروع الأولمبياد الرياضى، وكذلك برنامج العروض الرياضية لطلاب المدارس والكليات المتخصصة والمعاهد الأزهرية، وبرنامج منافسات الألعاب، برنامج بي فت وبرنامج أولمبياد الفتاة الجامعية وبرنامج أولمبياد ذوى الإعاقة). وقد أدار الورشة كل من د.أحمد حسان مدير عام إدارة النشاط الطلابي ود. مؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة _ د. حسين شفعة مدير إدارة التعليم ما قبل، الجامعي ا. محمد عبد السميع مدير إدارة النشاط الرياضي والجامعي.

وتضمنت الفاعليات تنفيذ ورشة تعليمية حول تعلم كتابة القصص والروايات، وذلك تحت إشراف الكاتبة الصحفية حسنات الحكيم مدير تحرير بجريدة أخبار اليوم، كما تم تنفيذ العديد من الورش الفنية الرواد المعرض فى (فن الموسيقي / فن المطويات / فن السيراميك / فن الارجامي، المكرمية، فن البافى) وذلك تحت قيادة المدربات آية محمد، تغريد عبد السلام، رنا محمد، ميرنا محمد فرج، إنجى ثروت، أسماء إسماعيل، تغريد عبدالسلام، فاطمة النبوى.

كما تم تنظيم ندوة حول "الصحة الإنجابية" أدارها د.يسرى عزام د.جيهان يس وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وقد تفاعل رواد المعرض مع الندوة.



كما تم عرض العديد من الأفلام الوثائقية لرواد المعرض التى تتناول البرامج التى تنفذها الوزارة، كما تم توزيع الهدايا العينية من الأعمال المنفذة بسواعد النشء.