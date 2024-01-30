انتشار معدات سحب مياه الأمطار بقري البحيرة

تواصل الوحدات المحلية لمدن وقري محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، الدفع بالمعدات والاطقم والأفراد؛ لسحب المياة المتراكمة في الشوارع ،التي تحولت إلي بحيرات من المياة الناجمة عن الامطار الغزيرة، والتي تستمر لليوم الرابع علي التوالي .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،علي ضرورة استمرار حملات سحب مياة الامطار من الشوارع والميادين الرئيسية .

وشددت نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار، مؤكدةً على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الكهرباء، والطرق، لسرعة الإنتهاء من تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى و صفايات الأمطار لتصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها.

وووجهت نائب محافظ البحيرة، بمتابعة المعديات النهرية بنطاق الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة ، والتأكيد علي الحمولة المحددة، والتوقف في حالة الأمطار والرياح الشديدة.