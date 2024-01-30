حملة لمكافحة سرقة المياه بمدينة الصالحية الجديدة

شنت لجنة الخلسة بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع شرطة التعمير؛ حملة مكافحة ضد وصلات المياه الخلسة في المدينة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان استدامة توفير المياه في المدينة.

وأكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أن الحملة تأتي استجابةً لتقارير إدارة الأحياء حول سرقة المياه واستخدامها غير القانوني، مما يؤثر سلبًا على الإمدادات ويضع ضغوطًا على البنية التحتية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، إلى أن الحملة تأتي فى إطار التعاون الوثيق بين جهاز المدينة وشرطة التعمير، وتشمل الإجراءات تفتيش ومراقبة دقيقة للمناطق المشتبه بها.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أن سرقة المياه تعد انتهاكًا للقوانين، وتضر بالمصالح العامة، لافتاً إلى أن الحملة ستستمر لعدة أسابيع، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتورط في سرقة المياه أو يستخدمها بطرق غير قانونية.