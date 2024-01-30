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الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اقتحام قوة إسرائيلية مستشفى بجنين والقضاء على ٣ فلسطينين

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى  3 فلسطينيين مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، في مستشفى "ابن سينا" بجنين في الضفة الغربية، إثر اقتحام قوة خاصة إسرائيلية المستشفى.

فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا، بأن "القوة الإسرائيلية اقتحمت الطابق الثالث من المستشفى، وقتلت الشباب باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، لتنسحب فيما بعد من المكان"، موضحة أن "الشهداء الثلاثة هم محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة".
 

من جانبه، ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم "تحييد محمد جلامنة ناشط عسكري في حماس تورط طيلة الفترة الماضية بتخطيط لنشاطات إرهابية ملموسة واختبأ داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين"، مشيرا إلى أنه "تم العثور عليه خلال عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة".

وزعم أدرعي أنه "إلى جانب جلامنة تم تحييد ناشطيْن عسكرييْن إرهابييْن آخرييْن اختبئا في المكان وهما محمد غزاوي من مخيم جنين والناشط في كتيبة جنين والمتورط في نشاطات ارهابية عديدة بما فيها عمليات إطلاق نار نحو قوات جيش الـدفاع في المنطقة بالإضافة إلى باسل غزاوي شقيق محمد والناشط في الجهاد الإسلامي والمتورط في نشاطات ارهابية في المنطقة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

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