طقس البحيرة.. أمطار غزيرة وبرودة شديدة تضرب كافة المدن

تشهد محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، عدم استقرار حالة الطقس، لليوم الرابع علي التوالي، وهطول أمطار غزيرة استمرت لساعات طويلة، وتحولت الشوارع والميادين إلي بحيرات من المياه الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، بسبب انسداد صفايات المطر، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، في المناطق الصحراوية مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر في معدل الرؤية للسائقين، طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي، وطريق وادي النطرون / العلمين.

وفي ميناء الصيد بالمعدية، تواجدت أعداد قليلة جدا من الصيادين، بسبب ارتفاع مستوي الأمواج في مياه البحر المتوسط، والتي تصل إلي ثلاثة أمتار.