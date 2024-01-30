الفيوم تضع حجر الأساس لمصنع "يازاكى"اليابانى لإنتاج ضفائر السيارات

تشهد محافظة الفيوم، صباح اليوم، وضع حجر الأساس لمصنع يازاكي الياباني لإنتاج الضفائر والأنظمة الكهربائية للسيارات، الحاصل على الرخصة الذهبية، وذلك في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

يحضر احتفالية وضع حجر الاساس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور حسام هيبه رئيس هيئة الاستثمار، و أوكا هيروشي السفير الياباني وقنصل اليابان فى القاهرة والملحق التجارى بسفارة اليابان في مصر، والمهندس طارق يوسف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كونكريت بلس و هانز ليمنز رئيس مجلس ادارة شركة يازاكي اليابانية والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم .

اجتماع مع وفد الشركة اليابانية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد عقد منذ اسبوعين اجتماعاً موسعاً، مع وفد شركة يازاكي اليابانية، برئاسة السيد يوشيموتو إيتو، المسئول التنفيذي للشركة، لمتابعة الموقف النهائي لتوصيل كافة شبكات المرافق، وذلك بعد تسليم الأرض لمصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، كأول منطقة حرة استثمارية بمحافظة الفيوم، وكذا متابعة آخر الاستعدادات والإجراءات اللازمة لوضع حجر الأساس للمصنع، لدخوله الخدمة في القريب العاجل، بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة، والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و عصام الخياطي مدير العمليات بشركة يازاكي اليابانية، و نورس الهشمي مدير شركة "يازاكي مصر"، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة "يازاكى مصر"، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي بإسم المحافظة، و وسام فرحات مدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.

تناول الاجتماع، مراجعة الموقف النهائي لتوصيل كافة شبكات المرافق، لمنطقة مصنع "يازاكي" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المحدد وآليات تنفيذه، لتلافي أية معوقات، وكذا متابعة آخر الإجراءات والاستعدادات اللازمة لوضع حجر الأساس للمشروع نهاية شهر يناير الجاري للبدء في الأعمال الإنشائية للمصنع.

ومن جهته أشار محافظ الفيوم، أنه منذ توليه إدارة شئون المحافظة عام 2019، فقد أولي مشروع مصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، إهتماماً كبيراً، موضحاً أنه منذ معرفته بالمشروع، قام بجمع كافة المعلومات والبيانات المتعلقة به، كما عقد عدة لقاءات ومناقشات بشأن المشروع.

وأضاف المحافظ، أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة اجتماعات بشأن الجمعيات التي سيتم تنسيق عملها مع الشركة، من خلال العنصر البشري وتنمية المجتمع المحلي، وهو الأهم من الماكينات التي ستعمل بالمشروع وذلك لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، والارتقاء بالمناطق السكنية المحيطة بالمنطقة المقام عليها المشروع.