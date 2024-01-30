افتتاح فندق مبنى 2 في مطار القاهرة خلال العام الجاري لخدمة ركاب رحلات الترانزيت

قال الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه من المستهدف افتتاح فندق مبنى (2) بمطار القاهرة الدولي خلال العام الجاري.



وأضاف إسماعيل في تصريحات له خلال جولة تفقدية اليوم لمحرري الطيران المدني، أن الفندق يضم نحو 11 غرفة تنقسم إلى 6 غرف مزدوجة و 5 غرف فردية، مشيرًا إلى أنه مخصص لخدمة ركاب الرحلات الترانزيت.

وتابع إسماعيل أنه جاري الانتهاء من آلية تسعير تقديم الخدمة للنزلاء بحسب احتياجاتهم وظروف انتظار رحلاتهم.