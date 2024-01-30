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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح فندق مبنى 2 في مطار القاهرة خلال العام الجاري لخدمة ركاب رحلات الترانزيت

فندق
فندق

 

قال الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، إنه من المستهدف افتتاح فندق مبنى (2) بمطار القاهرة الدولي خلال العام الجاري.
 

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مصر للطيران تواصل اجتماعاتها في المعرض السياحى الدولى FITUR 2024

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بمشاركة مصر للطيران.. انطلاق فعاليات معرض FITUR للسياحة في مدريد

وأضاف إسماعيل في تصريحات له خلال جولة تفقدية اليوم لمحرري الطيران المدني، أن الفندق يضم نحو 11 غرفة تنقسم إلى 6 غرف مزدوجة و 5 غرف فردية، مشيرًا إلى أنه مخصص لخدمة ركاب الرحلات الترانزيت.

وتابع إسماعيل أنه جاري الانتهاء من آلية تسعير تقديم الخدمة للنزلاء بحسب احتياجاتهم وظروف انتظار رحلاتهم.

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