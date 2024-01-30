صحة بالفيوم: غلق 291 منشأة طبية إدارياً خلال عام 2023

أكد الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، حرص مديرية الشئون الصحية بالمحافظة علي الحفاظ علي تأدية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة وفق قواعد قانونية، مؤكدة سواء داخل المؤسسات الطبية الحكومية أو المؤسسات الطبية الخاصة

وأعلن وكيل وزارة الصحة الفيوم، عن نجاح إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في تنفيذ عدد كبير من الآداء الناجح خلال العام الماضي شمل مراجعة أوراق معاينة و ترخيص ٦٦ عيادات خاصة ومعاينة وإستيفاء لمعامل التحاليل الطبية المراد ترخيصها والتي تم معاينتها مع لجنة المعامل بالوزارة وترخيص ٣٩ معمل تحاليل طبية في مراكز المحافظة المختلفة ومراجعة أوراق معاينة و ترخيص ٢٨ عيادة أسنان.

غلق ادارى لمنشأت طبية

وأشار الدكتوراحمد حسن مدير - إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إلي جهود فريق العلاج الحر المختلفة في رصد المخالفات الطبية وفقا للقوانين المنظمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفة والتي ضمت إستصدار ٢٩١ قرار غلق إدارى لمنشآت طبية تعمل بدون ترخيص وأخرى يوجد بها مخالفات وتم المرور على ١٥٨٢ منشأة طبية خاصة وذلك للوقوف على توافر الإشتراطات لتلك المنشات.

كما تم إرسال ٤٠٥ إنذار للمنشآت الطبية المخالفة ومعاينه وترخيص ٢١ مركز طبي تخصصي عقب إستيفاءهم الشروط اللازمة ومعاينة ١٠ مركز علاج طبيعي وإستخراج الترخيص النهائي لهم و معاينة وترخيص ٤ محل نظارات طبية ومعاينة وترخيص ١ مراكز حضانات أطفال ومعاينة وترخيص ١٢ عيادات تخصصية.

وقدم الدكتور سامح العشماوي - وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير الى فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية علي جهودهم في ضبط منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة لتقديم خدمة آمنة للمواطن الفيومى.