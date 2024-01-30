نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القاهرة من خلال بوابة التعليم الأساسي eduserv.cairo.gov.eg

يترقب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة، خاصًة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء الماضي 24 يناير 2024.

نتائج الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال بوابة التعليم الأساسي

وأضافت المديرية، أن التدريب يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ويتم التواصل تليفونيا بالمتدربين من قبل إدارة التدريب بالمديرية.

وأكد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الإمتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معًا غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الإمتحان، ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالتعليمات ومنها ممنوع استخدام التليفون المحمول ودخول المأكولات والمشروبات داخل اللجان وعدم التواصل مع أولياء الأمور أو الادلاء بأى فنيات أو معلومات تخص عملية التقدير، وعدم أنصراف أعضاء اللجنة إلا بعد الإنتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة والإجتماع مع رؤساء الحجرات لإعطاء التعليمات الخاصة بعملية التقدير.

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وإعطاء إحصاء تقريبى بنسبة النجاح للعينات العشوائية ( عدد 2 مظروف) فى بداية التقدير، وضرورة التنبيه على مقدرى الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسند إليهم وتم إثباته فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التقدير.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الأول 2024

تعتبر محافظة القاهرة واحدة من أكبر المحافظات من حيث عدد الإدارات التعليمية وطلاب الشهادة الإعدادية وتشهد حالة من القلق والترقب بين الطلاب وأولياء الأمور في جميع أنحاء المحافظة، ويترقب الجميع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول لعام 2024 في محافظة القاهرة.

وأكدت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على أن عملية تصحيح درجات الفصل الدراسي الأول تسير بسرعة داخل كنترولات التصحيح في الإدارات التعليمية، ومن المتوقع أن تكتمل عمليات التصحيح في الساعات القادمة وتم تشكيل لجنة داخل المديرية لمتابعة عمليات التصحيح والتأكد من الالتزام بنموذج الإجابة، ولذلك سوف يتم رفع النتائج عبر موقع نتائج نت الرسمي خلال الساعات القليلة القادمة.