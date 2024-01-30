الآن.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس والاسم

يترقب الطلاب والطالبات الآن بفارف الصبر نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة القاهرة، وتعيش مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة حالة طوارئ حاليًا حيث تسيطر الترقبات والتوتر على جميع المكاتب داخل المديرية وذلك استعداداً لإعلان واعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في كافة الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الكبرى، من خلال السطور التالية سوف نوضح لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس والاسم

وقال مصدر مسئول في كنترولات الشهادة الاعدادية بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس مطمئنة ، ونسبة النجاح عالية في جميع المواد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمواقع صحفية : أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة تتم بنزاهة تامة ، حيث يلتزم جميع المصححين بمنح كل طالب حقه كاملاً ، مع التشديد على تصحيح كل ما كتبه الطالب في ورقة الاجابة.

وأفاد المصدر بأنه من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة بالاسم على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ، بمجرد الإنتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

يمكنك الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

ومن جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة مازالت مستمرة في كنترولات الشهادة الإعدادية.

لينك نتائج الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول فرصة للطلاب لمعرفة مستواهم الدراسي وتحسين نقاط ضعفهم في الفصل الدراسي الثاني للحصول على أعلي الدرجات في نتائج أخر العام ليتمكن من الالتحاق بالثانوية العامة، ولهذا يحرص التلاميذ الحصول على أعلي الدرجات في نتائج الاعداديه.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024