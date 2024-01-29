خاص الوفد.. المصري يعلن التعاقد مع صلاح محسن

كشف عمرو الدسوقي مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي في تصريح خاص للوفد، انه تم التعاقد بالفعل مع المهاجم صلاح محسن لاعب النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.

وقال عمرو دسوقي للوفد:" صلاح محسن مهاجم مميز، وسيكون اضافة قوية للنادي المصري، والتعاقد مع لمدة ثلاث مواسم".

وتابع:" صلاح محسن كان لديه رغبة واضحة في الانتقال للمصري البورسعيدي، والتعاقد معه كان في صفقة انتقال حر لذلك لم يكلف النادي كثيرا وسهل الأمور علينا".

وتطرق في حديثه عن وجود نية لضم اي لاعبين من الدوري في الميركاتو الجاري وقال:" الفريق لا يحتاج للمزيد من الصفقات أكثر من مهاجم، والأهم من كثرة التعاقدات، هو التعاقد مع المراكز التي يحتاجها الفريق".



وتابع:" من الطبيعي أن تشهد انتقالات يناير تعاقدات قليلة نظرا لتمسك الأندية بلاعبيها في منتصف الموسم، واللاعبين المعروضين ليس أفضل شئ.

وأكمل تصريحاته :" أعتقد أن صفقة صلاح محسن هي الفارقة معنا، نظرا لرحيل المهاجم مروان حمدي لنادي بيراميدز، وباقي قوام الفريق جيد لا يحتاج لتدعيمات كثيرة".