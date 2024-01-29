عادل الفار يكشف سر اختفاء فن المنولوج.. "الناس عايزة ترقص وبس"

كشف الفنان عادل الفار عن سر اختفاء فن المونولوج في الوقت الحالي، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، مشيرًا إلى إنه يفضل أن يُطلق عليه لقب فنان لأنه شامل الغناء وتقديم المونولوج.

عادل الفار: فن المونولوج انتهى.. وفكري الجيزاوي كان الأفضل على الساحة

وأضاف عادل الفار: "فن المونولوج يعتبر انتهي ولا يوجد جمهور يسمع والكل عايز يرقص وبس”، متابعًا: “منذ سنتين قدمت فقرة في فرح وقمت بالغناء ثم المونولوج ولكني وجدت عدم استماع أو اهتمام والكل يريد الرقص ومن هنا توقفت عن تقديم المونولوج”.

عادل الفار

وأردف الفار: “يتواجد علي الساحة الغنائية في الوقت الحالي عدد قليل من الخامات الجيدة في فن المونولوج وأبرزهم مجدي عيد، وفيصل خورشيد وهما يقدمان المونولوج والغناء”، لافتًا إن مثله الأعلي في المونولوج هو الفنان فكري الجيزاوي فهو كان دائمًا ما يهتم بطرح موضوعات تهم الجمهور.

وأضاف عادل الفار: “أنا حاليًا انتظر اي عرض تصوير او تمثيل لاني توقفت عن المونولوج”.

عادل الفار وعمرو الليثي

كما صرح عادل الفار قائلًا: “لو رجع بي الزمن كنت سأختار الفن لأنه في دمي، و أعشقه منذ صغري”. مؤكدًا إنه لم يستطع تحقيق كل أحلامه في الفن ولازالت لديه القدرة على تقديم أعمال فنية جديدة.