وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يتفقدان فرع غرفة المركز المصري الألماني للتوظيف

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتورة سها جندي وزيرة الهجره وشئون المصريين بالخارج اليوم الاثنين بتفقد فرع غرفة المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج بالدقهلية التابع لوزارةالهجره بمقر جمعية إنماء مصر بالمنصوره ، حيث تفقدوا قاعات المركز واختصاصات أعضائه كما استمعت إلى شرح واف لكافة التفاصيل الخاصة بالتدريبات الجارية داخله.

جاء ذلك بحضور سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي والمشرف على المركز ، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، وأعضاء مجلس إدارة جمعية إنماء مصر .

وأشار " المحافظ " الي أن الرئيس السيسي أمر بتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والعالمي بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثه من خلال التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وبالشراكه مع المراكز الدوليه المتخصصة في هذا الشأن من أجل بناء جيل جديد من الشباب متسلح بسلاح العلم والمعرفة والتدريب ومؤهل لسوق العمل .

وأكد " المحافظ " علي أن تدريب الشباب علي أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة هو السبيل الوحيد لتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم لدعم الاقتصاد الوطني من خلال تدوير عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وثمن " مختار " دور وزارة الهجره بقيادة السفيرة سها جندي والقائمين علي جمعية إنماء مصر بقيادة الدكتور رضا عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة من خلال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل إدارياً وفنياً وقانونيا علي أيدي نخبة من المتخصصين داخل مقر المركز وتحت إشراف وزارة الهجره .

ومن جانبها ثمنت " وزيرة الهجرة " التعاون مع محافظة الدقهلية وجهود الدكتور أيمن مختار لتعزيز البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية ودعم الشباب في المحافظة، لإطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما ثمنت السفيره " سها جندي " جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج في تدريب وتأهيل الشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة الدقهلية ضمن جهود المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة" .

واكدت " وزيرة الهجرة " علي أن التدريب والتأهيل حق لكل شاب وكل فرد له مهاراته ومجالات العمل التي تناسبه وتحتاجها الأسواق العالمية.

واستعرضت السفيره " سها جندي " جهود الوزارة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وإتاحة البدائل الآمنة، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية ، واطلعت على أهم البرامج التي تم تنفيذها في محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث تم تدريب 222 مستفيدا من أبناء الدقهلية من خلال غرفة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتعاون مع جمعية "إنماء مصر"، وشملت برامج التدريبات ( تدريب ريادة أعمال وكيفية البدء في إنشاء أو تطوير المشروعات الصغيرة، التدريب علي مهارات التوظيف والإرشاد المهني ، تدريب البرمجة BACK-END ، تدريبات حرف يدوية ، تدريب مبيعات SALES ، جلسات استشارية عن آلية الحصول علة فرص عمل في ألمانيا للمؤهلات الفنية ) بجانب برامج تثقيف الرائدات الريفيات بإجمالي عدد (101) مستفيد بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبرامج توعية الشباب من ذوي المؤهلات العليا بمخاطر الهجرة غير الشرعية بإجمالي عدد (29) مستفيدا بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وديوان عام المحافظة.

فيما شاهدت الوزيرة أيضا عرضا توضيحيا لأنشطة جمعية إنماء مصر، وثمنت الوزيرة جهود الجمعية في تدريب شباب المحامين والمحاسبين، معربة عن فخرها بمنطق صقل العقول في كافة المجالات وليس المهن الحرفية فقط.

وفي نفس السياق تابعت السفيرة " سها جندي " أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة ، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا للتكليفات الرئاسية الصادرة لوزارة الهجرة من العمل على فتح أسواق عمل بدول الاتحاد الأوروبي، وكذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة على أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة المركز والترويج الكبير له بين مختلف أوساط المصريين بمختلف اتجاهاتهم سواء خريجي الجامعات وأصحاب المؤهلات العليا أو أصحاب المهن والحرف المختلفة، بل وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة.

وفي نهاية الزيارة اهدي مجلس إدارة جمعية إنماء مصر درع الجمعية الي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والي السفيره سها جندي وزيرة الهجره وشئون المصريين بالخارج علي جهودهم المبذولة وتقديراً لدورهم في دعم المركز والجمعية من أجل استكمال مسيرة تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

والجدير بالذكر أن هناك شراكه بين المركز المصري الالماني و giz وجمعيه إنماء مصر حيث تعد الفرع الوحيد للمركز المصري بالدقهليه لتقديم دورات تدريبيه مجانيه تؤهل الشباب لسوق العمل داخل وخارج مصر ، ويوجد بمقر الجمعيه قاعه مجهزه باحدث الاجهزه ووسائل الإتصال والتكنولوجيا الحديثه لتدريب وتأهيل الشباب حيث تستوعب من 15 الي 20 متدرب ، وخلال السنه الماضيه 2023 تم تدريب أكثر من 300 شاب من خلال تنفيذ عدد 13 برنامج تدريبي .