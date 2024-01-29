لقاءات وعروض فنية ضمن أنشطة فرع ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شهدت مكتبة الطفل والشباب بطامية احتفالية ثقافية وفنية، احتفالا بعيد الشرطة المصرية الـ72، بحضور عدد كبير من أهالي مركز طامية، شارك فيها كل من الإعلامي الدكتور رمضان عبد الجيد، ومحمد البحيري وشيرين فؤاد أعضاء لجنة حزب الوفد بمركز طامية، والكاتب والمؤرخ محمد حافظ أغا، قدمت الحفل الطالبة الموهوبة أسماء الوليد خليفة.

"بطولات الشرطة بين الماضي والحاضر".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وتحت عنوان "بطولات الشرطة بين الماضي والحاضر"، تحدث "عبد الجيد" عن سبب الاحتفال بعيد الشرطة في ٢٥ يناير من كل عام، مشيدا بمقاومة ضباط قسم شرطة الإسماعيلية للاحتلال الانجليزي، وكيف تصدى لهم ضباط وعساكر مسلحين بأسلحة بدائية أمام معدات الاحتلال الحديثة، ناعيا شهداء الشرطة ممن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، قائلا: علينا ألا ننسى دور الشرطة البارز والمعروف تاريخيا فى معركة الإسماعيلية- وحتى الآن- تقدم نماذج بطولية في التضحية وحب الوطن.

وأضاف "أغا" عن دور الشرطة المصرية العظيم في حفظ الأمن والأمان الداخلي للبلاد، وجهود رجال الشرطة في ملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية، وما زالت تقوم الشرطة المصرية بواجبها في حفظ استقرار البلاد، أعقبها عرض داتا شو حول إنجازات الشرطة المصرية، إلي جانب عرض فني استعراضي للأطفال من مواهب مدرسة المستقبل بطامية، تلاها إلقاء عدد من القصائد الشعرية للشعراء رمضان سالم العلالقة، والشاعر أحمد جمال، واختتم الحفل بتكريم النقيب رضا حسن نائبا عن مأمور مركز شرطة طامية.

واستمرارا للأنشطة المقامة خلال إجازة نصف العام، بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، لتنمية ودعم الموهوبين، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة أولى فعاليات ورش تعليم أساسيات الخط العربي، تدريب وإشراف أسماء فريد محسن مسئول الفنون التشكيلية، وتم خلالها تعليم الأطفال كتابة بعض الحروف، وتحسين الخط وتنسيقه، وتستمر الورش يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع خلال إجازة نصف العام.