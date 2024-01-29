المصري البورسعيدي يكشف للوفد سر فشل انتقال إلياس الجلاصي للزمالك

كشف عمرو الدسوقي مدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي في تصريح خاص للوفد، عن سر تحول صفقة اللاعب التونسي إلياس الجلاصي الي الأهلي الليبي بعدما كان قريبا من الانتقال للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع مسؤولي المصري البورسعيدي للتعاقد مع اللاعب التونسي في الميركاتو الشتوي الجاري، ولكن المفاوضات لم تكتمل وتم اعلان انتقال اللاعب للدوري الليبي عن طريق بوابة أهلي بني غازي.



وفي تصريحات خاصة للوفد تحدث عمرو دسوقي عن سر تحول الصفقة وقال:" ألعرض المقدم من الفريق الليبي كان أكبر وهو سر انتقاله للأهلي الليبي بدلا من الزمالك".

وأكمل:" كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي تعامل بشكل جيد في هذا الملف والعرض المقدم من الفريق الليبي كان الأفضل له".

و عن دخول النادي المصري البورسعيدي في مفاوضات مع الزمالك للحصول علي أحد لاعبيه أجاب:" المصري لا يحتاج سوي مهاجم في الوقت الحالي وتعاقدنا مع صلاح محسن، ولم نفاوض الزمالك علي أي لاعبين".