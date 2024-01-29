بايرن ميونخ يصدر بيانا غاضبا بعد أنباء تفاوض برشلونة مع توخيل

اصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانا غاضبا شديد اللهجة بعد الأنباء التي تواترت في وسائل الإعلام العالمية خول تفاوض برشلونة الأسباني مع المدير الفني لنادي بايرن ميونخ توماس توخيل بعد تقدم تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة باستقالته في نهاية الموسم الحالي .

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واصدر بايرن ميونخ البيان ليغلق الطريق على اي محاولات من جانب نادي برشلونة للحصول على مديره الفني الذي سبق له قيادة تشيلسي و بروسيا دورتموند .

وكانت الأنباء قد ارتفعت وتيرتها حول تولى توماس توخيل قيادة برشلونة بعدما أعرب الأخير عن اعجابه بالدوري الأسباني و عن تقديره للاعبين الأسبان الذين قام بتدريبهم سابقا .

وقال بايرن ميونخ في بيانه ان حديث توماس توخيل حول إعجابه بالدوري الأسباني واللاعبين الأسبان قد اسيىء فهمه وانه تحدث عن ذلك من خلال حديثه حول تدريبه لعدد من الاندية منها تشيلسي و باريس سان جيرمان.

وقال بيان بايرن ميونخ : انه خلال زيارة عدد من المشجعين لمقر نادي بايرن ميونخ ولقاءهم مع المدير الفني توماس توخيل توجه عدد منهم بسؤال عن تجاربه السابقة في تشيلسي وباريس سان جيرمان فاجاب المدرب حول انطباعه عن عدد من الاعبين ولم يتحدث مطلقا عن برشلونة او عن خلافته لتشافي هيرنانديز في منصب المدير الفني .

واختتم نادي بايرن ميونخ بيانه قائلا: في ابنستقبل لن نقبل ابدا باي حديث حول مديرنا الفني وربطه بالانتقال باي مكان والتي تأتي دائما من نفس المصدر .

يذكر ان توماس توخيل قاد بايرن ميونخ للفوز بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بعدما قاد الفريق البافاري الذي أقال مديره الفني السابق نايجل نجيلسمان في منتصف الموسم الماضي .