الجونة يعلن تعاقده مع أحمد طارق سليمان

أعلن نادي الجونة بشكل رسمي عن تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة جديدة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ونجح الجونة في التعاقد مع أحمد طارق سليمان قادماً من مصر المقاصة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ووقع أحمد طارق سليمان عقداً يمتد لموسمين ونصف مع نادي الجونة، بعد فسخ تعاقده مع المقاصة بالتراضي.

وكان أحمد طارق سليمان صاحب الـ 25 عاماً قد لعب خلال الموسم الجاري ضمن صفوف الداخلية على سبيل الإعارة قبل أن يتم قطع الإعارة خلال الأيام الماضية ليرحل عن صفوف المقاصة إلى الجونة.