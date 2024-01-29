سكرتير مساعد البحيرة يتابع جاهزية المعدات للتعامل مع الأمطار

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة تفقدية بمدينة دمنهور، لمتابعة جاهزية المعدات والأطقم للتعامل مع موجة الأمطار والطقس الذي تتعرض لها المحافظة ، وذلك بحضور محمد كجك - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

حيث أكد السكرتير العام المساعد، على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة والأطقم الفنية للمتابعة والإشراف على كافة جهود رفع آثار موجة الطقس التى تشهدها المدينة لافتاً أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل وفقاً لما هو معد مسبقاً لمواجهة سقوط الأمطار.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،برفع درجة الإستعداد القصوى ، وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة ، على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة الطقس ، وعدم إستقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار .