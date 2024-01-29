إطلاق أول منصة رقمية متخصصة تضمن الأخلاقيات والامتثال داخل الشركات

أعلنت شركة أي فويس اب، الشركة المتخصصة في مجال الكشف والإبلاغ عن المخالفات الاخلاقية داخل الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط عن اطلاق اول منصة مصرية من نوعها، لتوفير الحلول الشاملة لإدارة حالات الأخلاق والامتثال والموارد البشرية، للحفاظ علي امان بيئة العمل للموظفين والعاملين دون الافصاح عن هويتهم. ومنذ إنشاء الشركة عام 2019 وخلال الخمس سنوات الماضية نجحت اي فويس اب في التعاقد مع 270 عميل باكثر من 19 قطاع مختلف في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وحققت الشركة نجاحات عديدة في قطاع المواد الغذائية السريعة، ومن خلال التعاون مع غرفة الصناعات الغذائية تم التعاقد مع العديد من الشركات الكبري، بالاضافة إلى عدد من الشركات في مختلف القطاعات مثل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، الطاقة والتجزئة. وبعد أن نجحت في اكتساب ثقة العديد من العملاء بالسوق المصري، اتجهت اي فويس اب نحو القطاع المصرفي لتحقق نجاحات اخري حيث تعاقدت مؤخرا مع بنك مصر.

قال أحمد جنيدي الرئيس المؤسس لشركة اي فويس اب: "ان إعطاء الموظفين وأصحاب المصلحة صوتًا للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال طريقة آمنة مع الحفاظ علي سرية هويتهم هي واجب ضروري يجب على الشركات تقديمه في هذا العصر، بالإضافة إلى تأمين مساحة آمنة للجميع."

ويوضح جنيدي "ان المنصة تعمل في حالة وجود ما يتعلق بالتجاوزات أو حوادث الصحة والسلامة والبيئة وغيرها من المخالفات او اختراق قواعد الاخلاق أثناء ساعات العمل، وبالتالي سيتمكن المعنيون بالأمر من فحص الحالات والتحقيق فيها وحلها بشكل صحيح بهدف حماية سمعة الشركات والحد من الخسائر المالية."