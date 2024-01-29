إزالة ١١ حالة بناء مخالف على مساحة ٢٧٩ م٢بالغربية.

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها الثالث من ازالة ١١ حالة بناء مخالف على مساحة ٢٧٩ م٢بالغربية ، كما نجحت بإزالة ٧ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة قيراط و١٠ سهم على اراضي املاك الدولة

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من ازالة حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٤٠ م٢ على الاراضي الزراعية الخاصة ،وازالة ١٠ حالات متغيرات مكانية بمساحة ٦١١م و حالة بناء مخالف على مساحة ١٠٠م٢