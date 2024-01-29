الدقهلية: إزالة 120 حالة تعدي على أملاك الدولة والزراعة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال المرحلة الاولي من الموجة 22 لازالة التعديات علي أراضي الدولة بنطاق محافظة الدقهلية والتي يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتي 12 ابريل المقبل موضحا ان المرحلة الاولي تبدأ من 27 يناير الجاري وحتي 16 فبراير وان المرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير وحتي 15 مارس المقبل وان المرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل وحتي 12 ابريل القادم..

وقد اشار "مختار" ان ماتم تنفيذة اليوم عدد 29 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 1902 متر مربع بمراكز المنصورة وميت غمر وتمي الامديد وشربين ولاية النيل والري والصرف كما تم تنفيذ عدد 13 قرار إزالة علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 5950 متر مربع بمراكز أجا وبلقاس ليصبح إجمالي ما تم إزالته عدد 120حالة تعدي بالبناء وبالزاعة علي املاك الدولة وعلي الاراضي الزرعية بمراكز ومدن المحافظة منذ بدء اعمال الموجة وتشمل عدد 93 قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 5033 متر مربع وعدد 12 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 7سهم و4قيراط وعدد 15 تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 6150متر مربع وهناك متابعة مستمرة لاعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية..

ووجه "مختار"لضرورة رفع جميع مخلفات الهدم والانقاض بعد الازالة واعادة الاراضي الي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت مشيرا انه لا تهاون مطلقا مع اي مخالفات علي الاراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة..

كما أشار "مختار" الي ان هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية امن الدقهلية لتحقق الحملات اهدافها المرجوة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها..

وفي هذا الصدد كان" مختار" سبق وان كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد إنتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل ، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار اليها من خلال الادارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.

والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال ادارة الاملاك بالمحافظة وجهات الولاية واقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.