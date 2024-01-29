رئيس مجلس الوزراء يُقدم واجب العزاء في العامري فاروق

قدم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واجب العزاء في العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، والمقام حاليًا في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

يتلقى النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين ، واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي والذي وافته المنية الجمعة الماضي بعد فترة صراع مع المرض.

ويقام العزاء بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي حاليًا.

ورحل وزير الرياضة الأسبق صباح يوم الجمعة الماضي ، بعد فترة صراع طويلة مع المرض.

ويذكر أن العامري فاروق تعرض لنزيف في المخ دخل بسببه في غيبوبة، وأجرى 5 عمليات جراحية في المخ.

الاهلي ينعي العامري فاروق

ونعي النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.