محافظ الدقهلية يفتتح المعرض الثالث لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والسفيرة سها جندي اليوم الإثنين معرض الدقهلية الثالث لمبادرة أيادي مصر لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والمقام داخل مقر الديوان العام للمحافظة .

وعقب الإفتتاح تفقد " محافظ الدقهلية " و " وزيرة الهجره " المعرض حيث استعرض المشاركين المنتجات والمعروضات وأشادوا بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها مؤكدين علي دعمهم الكامل لمنصة أيادي مصر وللعارضين.

وأكد " مختار " علي أن فخامة الرئيس السيسي يولي أصحاب المنتجات اليدوية والتراثية اهتماما بالغا من خلال تقديم الدعم الكامل لهم ومنذ اول يوم عمل له عمل علي توفير كافة متطالبتهم ووجه بوضع خطة لتسويق منتجاتهم لتشجيعهم علي مواصلة الإنتاج .

وقال " المحافظ " إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .

وأشار " مختار " الي أن المحافظة تقدم الدعم الكامل لأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم علي زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة معارض لعرض منتجاتهم وتوفير كافة السبل والدعم لمشاركتهم في المعارض الكبري علي مستوي الجمهورية ومعرض تراثنا وغيره من المعارض ، بالإضافة إلي عرض منتجاتهم يوميا علي المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية " أيادي مصر" .

ومن جهتها شددت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية من أجل إيجاد فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر، وتقديم كل سبل الدعم لصغار المنتجين والعارضين بما يساهم في توسيع أنشطتهم وزيادة فرص العمل في صناعاتهم، وكذا إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض الداخلية والخارجية وتطوير منتجاتهم بصورة مستمرة عن طريق الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفير معارض دائمة لعرض منتجاتهم بما يساهم في زيادة المبيعات والتصدير للخارج.

وأضافت السفيرة سها جندي أن ذلك يدعم الأسرة والمرأة المصرية بما يوفره من فرص عمل جديدة وزيادة للدخل في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بما يقضي على البطالة ويحارب هذه الظاهرة التي تعد بمثابة طاعون يصيب المجتمعات، وتابعت: "ما يهمنا الآن هو العمل على تسويق تلك المنتجات مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية، خاصة للمصريين في الخارج، حيث إنهم طالبوا بإتاحة بيع هذه المنتجات لهم من خلال تيسيرات في إجراءات الحصول عليها من مصر، مشيرة إلى أن أبناء الجالية المصرية في الكثير من الدول قد طلبوا من خلال الجولات الفعلية في الولايات المتحدة الأمريكية وعبر اجتماعات الزووم مع الكثير من الجاليات، أيضا تسهيل شحن وإرسال سريع للمنتجات المصرية بما في ذلك الحرف اليدوية والتراثية التي يتم تصنيعها في مصر، حيث تحظى بإعجاب وإقبال كبيرين وشعبية في الخارج، وجار التنسيق مع هيئة البريد المصري ليكون أفضل ناقل وطني لهذا النوع من المنتجات.

وعلي هامش افتتاح المعرض تفقد " محافظ الدقهلية " و " وزيرة الهجرة " الدورة التدريبية للمرأة تقود في دورتها الثانية والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب ويتم عقمها بالديوان العام للمحافظة ، كما تفقدوا المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان المحافظة وتابعوا سير العمل به واستمعت وزيرة الهجره الي كيفية تأدية الخدمة للمواطنين .

وأكد " المحافظ " علي أن فخامة الرئيس السيسي يولي تمكين المرأة اهتماماً كبيراً فمنذ اول يوم عمل علي تمكينها في المناصب القيادية في أجهزة الدولة المختلفة ،

ففي عهده تقلدت مناصب متعددة بداية من منصب وزير ومنصب محافظ وصولاً الي رؤساء القطاعات والادارات المختلفة في سابقة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل .

وأشار " مختار " الي أن المحافظة عملت علي تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بالجهاز التنفيذي للمحافظة ، حيث تم تولى عدد 5 سيدات بمنصب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 21 رئيس مركز ومدينة وحي بنسبة 25 % ، و عدد 35 نائب رئيس مركز ومدينة من إجمالي عدد 95 نائب ونائبة بنسبة 40 % ، و عدد 32 رئيس وحدة قروية من إجمالي 118 رئيس وحدة قروية بنسبة 27 % ، و عدد 23 مدير إدارة بديوان عام المحافظة من إجمالي عدد 57 مدير إدارة بنسبة 40% .

والجدير بالذكر أن " محافظة الدقهلية " قامت بتخصيص رقم وتس أب ( ‏‪01012113117‬‏) وايميل الكتروني ( [email protected] )

لسهولة تواصل أصحاب تلك المنتجات مع المحافظة وإرسال صور المنتجات لرفعها علي المنصه لتسويقها وبيعها .

والجدير بالذكر أيضا أن مشروع ايادي مصر يتم بالتنسيق مع (برنامج الأغذية العالمي wfp ) و ( شركة اي أسواق مصر التابعة لمجموعة اي - فايننس الوطنية ) ، وتدير شركة E أسواق مصر خدمة إدارة وتشغيل المنصة الإلكترونية لكافة مراحلها ، وهي المسؤلة عن ( تلقي طلبات المنتجات وتدبيرها وتسويقها حتي تصل للمشتري وتحصيل الثمن وإيداعه في حساب بنكي او كارت ميزه ) عن طريق البرنامج اللوجستي وتوفير كتالوج اون لاين لمدخلات ومستلزمات الإنتاج والخدمات المعاونة ، كما تقدم هذه الشركة خدمة الإقراض للمنتجين ، وانواع المنتجات المطلوب تسويقها علي المنصة الإلكترونية هي كالآتي ( فخار - خزف - جلود - خشبية - معدنية - كروشيه - تطريز ...... ) .

جاء ذلك بحضور هانم التهامي مديرة إدارة التعاون الدولي ومنسق مبادرة ايادي مصر بالدقهليه ، و رندا الزهيري وكيل إدارة التعاون الدولي ، وهبه وهبه رئيس قسم الترجمة بإدارة التعاون الدولي ومنسقين مبادرة ايادي مصر بالدقهليه .