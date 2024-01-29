الغبارى: حرب غزة هدفها ديني وليس سياسي.. إسرائيل تسعى لتحقيق فكرة الصهيونية

تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن خلفية العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددًا على انها تنطلق من أهداف دينية وليست سياسية، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لتحقيق فكرة الصهيونية، التي تعتمد على خريطة مملكة داوود.

تعليق مهم من اللواء محمد الغباري:

وأوضح “الغباري”، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة “صدى البلد”، أن خريطة مملكة داوود التي تمتد من تل صهيون حيث بنى سيدنا داوود منزله ومعبده إلى مملكة يهوذا في الجنوب، موضحًا أن خريطة مملكة داوود شملت ثلاثة من الأسباط الإسرائيلية، وهي يهوذا وشمعون وبنيامين.



وأضاف أن غزة لا تدخل في هذه الخريطة، وأن مملكة إسرائيل الشمالية، التي اتحدت فيها الأسباط الأخرى، تم تدميرها من قبل الآشوريين، وقتل معظم سكانها، مشيرًا إلى أن الصهيونية بدأت كفكرة قومية وليست دينية، وأن الإسكندر الأكبر كان أول من سمع عنها من أحد الأشخاص الذين كانوا يعبدون على قمة الجبل.

وفي وقت سابق، أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن اليهودية ليست دينًا لكنها جنس، مشددًا لأنها تطلق على من عاش في القدس في مملكة يهوذا، موضحًا أن أول مرة تم إطلاق اسم “اليهود” في عصر الإسكندر الأكبر.

أوضح “الغباري”، أن اليهود هم من صنعوا مملكة داوود، مؤكدًا أن الصهيونية يعود لاسم تل صهيون الذي جلس عليه سيدنا داوود عند فتح القدس، منوهًا بأن تم بناء أول معبد لـ اليهود وكان بهذا التل نظام الحكم، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”.