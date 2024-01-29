ظهرت رسميًا الآن.. موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة برقم الجلوس

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% بحضور أشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات ١٨٩ ألفا و٧٦٦ طالبا بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ ألفا و٩٧٣ طالبا.

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قام اليوم معالي محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، حيث بلغت نسبة النجاح في المحافظة 80.87%، وذلك في حضور عدد من السادة المسؤولين، حيث حضر الاعتماد مدير المديرية بالجيزة أشرف سلومة، حيث الحد الأدنى للنجاح جائوا حوالي 152 ألف طالب وحوالي 973، وتم اعتماد النتيجة أيضًا بالقسم المهني 96.85%، بينما نتيجة مدارس الصم وضعاف السمع 100%، أما المكفوفين جاءت النتيجة بنسبة 92.59%.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنيناً لهم دوام النجاح والتفوق.

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جدير بالذكر أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الجيزة، حيث تقدم للامتحانات 189 الف و766 طالب بالإدارات التعليمية، وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالب .

طريقة استخراج نتائج الاعدادية الجيزة

كشفت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، عن طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، والتي من المقرر أن يتم إعلانها خلال الأسبوع الجاري وقالت المحافظة، إن طرق الحصول على النتيجة ستكون من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بالإضافة إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأضافت المحافظة، أن النتائج الأولية للامتحانات تشير إلى ارتفاع نسب النجاح، حيث بلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول 85%، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة مع إعلان نتائج الترم الثاني.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 محافظة الجيزة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اليوم الاثنين، أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتي أُجريت خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، سيتم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع، فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.