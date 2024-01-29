ارتفاع صادرات مصر الرقمية لـ6.2 مليار دولار.. استشارى تكنولوجيا يكشف التفاصيل

كشف المهندس روماني رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات، تفاصيل ارتفاع صادرات مصر الرقمية خلال عام 2023 لـ6.2 مليار دولار، موضحًا أن القيادة السياسية دائمًا ما تتحدث عن المشكلة الاقتصادية، منوهًا بأن جزء من حلها هو تصدير الطاقة البشرية.

صادرات مصر الرقمية

وأوضح “رزق الله”، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم أنها قادرة في أقرب وقت على تقديم عائد، مشددًا على أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي نوع من صناعة التكنولوجيا، وطاقتها هي المورد البشري الذي يمكن أن يدر على الدولة دخل، هذا هو فقه الأولويات.

وشدد على أن مصر تستطيع أن يدر إليها دخل يتخطى الـ100 مليار دولار من صناعة التكنولوجيا من خلال العمل داخل منظومة استراتيجية وليس في جذر منعزلة، موضحًا انه ولابد من عمل الدولة لتقديم دوافع للشباب، مؤكدًَا أن التكنولوجيا أصبحت تدخل في كل شيء، ولابد من تدريب الشباب بطريقة متسارعة على التكنولوجيا.



وفي وقت سابق، أكد أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الآلة والذكاء الاصطناعي لا يستطيع التغلب على صانعها، مؤكدًا أن مصر ستكون من البلدان الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في مجالات التحولات الرقمية.

التحول الرقمي:

أوضح طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن التحول الرقمي يأخذ وقتًا كبيرًا في البلاد، لأن أي دولة تتحول رقميًا وتتحول لرقمنة كاملة للمؤسسات والنيابات العامة والحكومات وغيره تتم في مراحل وخطوات كبيرة وتأهذ وقتًا أكبر.

التحولات الرقمية:

أضاف، أن مصر تسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسير على التحولات الرقمية بشكل صحيح جدًا للوصول إلى عدم اللجوء إلى المعاملات الورقية عام 2030، فمصر ستكون من الدول الرائدة في الذكاء الاصطناعي، فالذكاء الاصطناعي دخل في جميع المجالات، مثل الطب والطعام والشراب والطرقات والتنظيم.

وكشف خبير تكنولوجيا المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي يساعد البشر في أعمالهم، وسوف تستبدل وظائف، فهناك 140 مليون وظيفة جديدة سوف تخلق، وبالتالي هناك 120 مليون وظيفة سوف تنتهي وسوف تبدل أماكن كبيرة بينها وبين الوظائف الأخرى فلا يوجد ما يتغلب على البشر.