بالاسم فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة 2024

ساعات تفصلنا عن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لـ طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة، حيث انتهت أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدأ الطلاب رسميًا إجازة نصف العام حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى، على أن تستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب بعدها للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة 2024

وأكدت بعض المصادر من محافظة الجيزة اعتماد نتيجة 3 إعدادي الجيزة خلال 48 ساعة القادمة، فور انتهاء مديرية التربية والتعليم بالجيزة من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة،عبر صفحتها الرسمية وفي المدارس بالمجان، وكذلك عن طريق بوابة الجيزة الإلكترونية، وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الاسبوع الماضي وبدأت عمليات التصحيح فورًا بعدها في جميع المدارس التابعة للمحافظة.

تجدر الإشارة، إلى أن المصدر أوضح في تصريحات خاصة لـ “صحف مصرية” أنه بمجرد انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ، ستقوم المحافظة بالإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم فقط ورقم الجلوس بمحافظة الجيزة، كما أشار المصدر إلى أن النتائج الأولية تشير إلى إحصائيات مرتفعة لصالح الطلاب.

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يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية هو 140 درجة للفصل الأول و140 درجة للترم الثاني، ليصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة عند احتساب النتيجة للفصلين الدراسيين. ويتيح للطلاب الراغبين في تقديم تظلم على النتيجة تقديم طلب التظلم في الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان نتيجة صف ثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس وفقًا للإجراءات المحددة.

ترتيب الإدارات التعليمية

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول - الهرم، الثاني - الدقي، الثالث -العجوزة، الرابع - 6 أكتوبر، الخامس - الشيخ زايد، السادس - الصف، السابع - الوراق، الثامن - جنوب الجيزة، التاسع - العمرانية، العاشر - شمال الجيزة، الـ11 - البدرشين، الـ 12 - العياط، الـ 13 - حدائق أكتوبر، الـ 14 - منشاة القناطر، الـ 15 - أطفيح، الـ 16 - بولاق الدكرور، الـ 17 - الحوامدية، الـ 18 - كرداسة، الـ 19 - أوسيم ، الـ 20 - أبو النمرس، والـ 21 - الواحات البحرية.

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهني، فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59% للمكفوفين.

هذا ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمو،ر متمنينًا لهم دوام النجاح والتفوق.