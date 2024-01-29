نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام التعليمي 2023-2024.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الاول بالاسم

وفرت البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة رابط نتيجة ثالثة إعدادي الجيزة برقم الجلوس والاسم، وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بمحافظة الجيزة عن تدشين رابط الكتروني لتوفير نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة الكترونيًا، وذلك وفقًا لتوجيهات الاستاذ اشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزه، وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي.

وكان أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% ، وذلك بحضور اشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وتقدم للامتحانات ١٨٩ الف و ٧٦٦ طالب بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ الف و ٩٧٣ طالب .

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كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق منفصل في الموضوع من أجل المساعدة في جلب نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بكم لكل الطلاب خلال الساعات المقبلة خاصة وأن النتيجة ستكون متاحة على موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم في تعليق منفصل للموضوع من أجل المساعدة في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية في الترم الأول في الجيزة لكل الطلاب والطالبات من أجل كل المواد للغة العربية والإنجليزية بشكل بارز.

كان محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد قد قام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة بنسبة نجاح وصلت إلى 80% بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، وبلغ عدد الطلاب في الشهادة الاعدادية في الجيزة نحو 200 ألف طالب وطالبة.