نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024من المتوقع أن تعلن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024 في محافظة الجيزة خلال هذا الأسبوع، وفقًا لمصادر من مديرية التربية والتعليم. يُشار إلى أن عمليات التصحيح والرصد للدرجات ستكتمل في الفترة القادمة، وعندما يتم اعتماد النتائج من قبل محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، ستصبح متاحة للطلاب وأولياء الأمور للاستعلام عنها.

للوصول إلى نتائج الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب استخدام رقم الجلوس الخاص بهم عبر الموقع الرسمي للمديرية. يُذكر أن النتائج ستشمل درجات الطلاب في جميع المواد التي قاموا بدراستها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي. كما ستتاح للطلاب الراغبين في تقديم تظلمات فرصة التقديم وفقًا للإجراءات المعتمدة.

تفاصيل الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة اليوم السابع:

موعد الإعلان: يتزامن مع انتهاء امتحانات الترم وبدء الإجازة الرسمية في 27 يناير الجاري.

التأكيد الرسمي: من المصدر المسؤول في محافظة الجيزة بأن نتائج الطلاب ستكون جاهزة للاعتماد خلال أقل من 48 ساعة.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وتعلن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت محافظة الجيزة أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل وإعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ سوف تعلن عبر صفحتها الرسمية عن طرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024

يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين، ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.