اعرف نتيجتك : ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس

اعرف نتيجتك : ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024 الترم الاول بالاسم فقط أو رقم الجلوس ، بفارغ الصبر والترقب، يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023/2024، والتي من المقرر أن تعلن خلال أقل من 48 ساعة. يأتي هذا الإعلان المهم من مصدر مسؤول بالمحافظة ليريح قلوب الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون بفارغ الصبر تلك اللحظة المهمة.

تأتي هذه الخطوة في وقت مهم بعد انتهاء أعمال امتحانات الترم وبدء إجازة نصف العام الرسمية، مما يعني أن التصحيح والتقدير النهائي للامتحانات قد وصل إلى نهايته. ومن المتوقع أن يشعر الطلاب وأولياء الأمور بالارتياح والتسليم عندما تعلن النتيجة النهائية، فهي لحظة مهمة تعبر عن جهود الطلاب وتفانيهم في دراستهم.

بمجرد إعلان النتيجة، سيكون بإمكان الطلاب الحصول عليها من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بهم في النموذج المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة. ستكون هذه اللحظة محطة فارقة في حياة الطلاب، حيث ستحمل النتيجة معها مستقبلهم الأكاديمي وتحديد مسارهم المهني.

من الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي في سياق الجهود المبذولة لضمان نجاح وسلامة العملية التعليمية في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. ويعكس التزام السلطات التعليمية بتوفير بيئة تعليمية مستقرة وناجحة لجميع الطلاب في المحافظة.

من المؤكد أن هذا الإعلان سيثير حماسة الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، حيث سيكونون على موعد مع مرحلة جديدة من رحلتهم التعليمية. سيكون لديهم الفرصة للاحتفال بالنجاحات والتحضير لمرحلة جديدة من التحديات والإنجازات في مسيرتهم التعليمية.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالجيزة 2024

آخر تحديث:

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالاعتماد على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 80.87%. تم ذلك بحضور أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة. أقيمت امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة في مواد متنوعة، من بينها اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية). بلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات 200,085 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة. تبلغ مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 140 درجة، وذلك لكل من الفصلين الدراسيين. وبالتالي، يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة. وللطلاب الذين يرغبون في تقديم تظلم على النتيجة، يُتاح لهم تقديم طلبات التظلم في الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة المتعلقة بتقديم طلبات التظلم.

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اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

قام طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد متنوعة، من بينها اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (الخاصة بمدرسة السعيدية). وشمل إجمالي الطلاب الذين أدوا الامتحانات 200,085 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

تفاصيل الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الجيزة :