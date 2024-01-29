معتمدة.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول 2024

.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول 2024

.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول 2024،طلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة يتسائلون عن موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، حيث توقع أن يتم اعتماد نتائج الامتحانات من قبل محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، خلال أقل من 48 ساعة. يتزامن ذلك مع انتهاء أعمال امتحانات الترم لجميع المراحل وبدء إجازة نصف العام رسميًا وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي في 27 يناير.

على خلفية استفسارات الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الجيزة حول نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، أشار مصدر مسؤول إلى أنه بمجرد انتهاء مديرية التربية والتعليم من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عن النتائج عبر الصفحة الرسمية للمحافظة. يتوقع أن يتم ذلك خلال أقل من 48 ساعة، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى النتائج. وتُظهر الإحصائيات الأولية أن هناك نسبة عالية من النجاح بين الطلاب. يُشير المصدر إلى أن مجموع درجات الشهادة الإعدادية هو 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، مما يُجمع إجمالي الشهادة عند انتهاء الفصلين إلى 280 درجة.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة من خلال الطرق التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة.

الضغط على زر البحث.

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة أيضًا في المدارس، حيث سيتم وضع كشوف النتائج في المدارس، ليتمكن الطلاب والطالبات من الحصول عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول 2024

وكانت قد أكدت المدارس الإعدادية أن المجموع الكلي في نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي يكون من 280 درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة.

وقالت المدارس إن درجات المواد في نتيجة الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي كالتالي :

اللغة العربية : 40 درجة

اللغة الانجليزية : 30 درجة

الرياضيات : 30 درجة

الدراسات : 20 درجة

العلوم : 20 درجة