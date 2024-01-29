برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة رسمياً

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة رسمياً ، اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 -2024 بنسبة نجاح بلغت 80.87% بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، حيث تقدم للامتحانات 189 ألف و766 طالبا بالإدارات التعليمية وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف و973 طالبا.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:-

في المركز الأول ( الهرم) الثانى ( الدقي) الثالث ( العجوزة ) الرابع (6 أكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة)، التاسع ( العمرانية)، العاشر ( شمال الجيزة)، الحادى عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، الرابع عشر ( منشاة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، السادس عشر ( بولاق الدكرور)، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( اوسيم )، العشرون ( ابو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحرية).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 96.85%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100%، وبنسبة نجاح بلغت 92.59% للمكفوفين.

هذا وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للطلاب من أبناء المحافظة وأولياء الأمور متمنينًا لهم دوام النجاح والتفوق.

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أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول في مواد (اللغة العربية والخط، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، واللغة الأجنبية، والتربية الدينية، والعلوم، والتربية الفنية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بمدرسة السعيدية)، وذلك بإجمالي 200 ألف و85 طالبًا داخل 698 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وتعلن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة واعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت محافظة الجيزة أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكامل وإعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل المحافظ سوف تعلن عبر صفحتها الرسمية عن طرق الحصول على النتيجة للتيسير على المواطنين.

يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول بـ نتيجة الشهادة الإعدادية 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 درجة للترم الثاني، ومن ثم يصبح المجموع الكلي للشهادة الإعدادية 280 درجة بالفصلين الدراسيين، ويتاح للطلاب الذين يرغبون فى تقديم تظلم على النتيجة أن يتقدموا بتظلم فى الإدارات والمديريات التعليمية بعد إعلان النتيجة حسب الإجراءات المحددة بشأن تقديم الطالب طلب تظلم.