الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

اشتعال الأوفر برايس في سوق السيارات.. "التوسان تلامس الـ3 ملايين جنيه"

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

اشتعلت خلال الساعات القليلة الماضية ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات المصرية، وطالت الزيادات غير الرسمية أسعار مختلف أنواع السيارات.

 

ويعرف الأوفر برايس بأنه زيادة سعرية غير رسمية يفرضها التجار والموزعين على أسعار مختلف الموديلات التي تشهد نقصاً في السوق المحلية مقابل التسليم الفوري بدلاً من الانتظار في قوائم الحجز الخاصة بالوكلاء.

 

 

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية في جولة على عدد من صالات العرض أحدث أسعار السيارات في السوق المحلية بالأوفر برايس، والتي تخطت قيمته على بعض الموديلات حاجز الـ500 ألف جنيه.

 

وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية في الجدول التالي أسعار السيارات في السوق المصرية مضافاً إليها الأوفر برايس.

 

 

أسعار السيارات في مصر بـ"الأوفر برايس"


 

الموديل 

السعر

هيونداي أكسنت RBمليون و150 ألف جنيه
نيسان صني سوبر صالون مليون و80 ألف جنيه
شيري تيجو 3 مليون و100 ألف جنيه
إم جي 5 LUXURYمليون و270 ألف جنيه
إم جي ZS COMFORTمليون 470 ألف جنيه
هيونداي تسوان الفئة الرابعة2 مليون 950 ألف جنيه
بي واي دي F3 مانيوال700 ألف جنيه
سكودا كودياك "امبيشن"3 ملايين جنيه
هيونداي النترا HD الفئة الثانيةمليون و300 ألف جنيه
رينو ميجان الفئة الأولىمليون و650 ألف جنيه
كيا اكسيد2 مليون و100 ألف جنيه
كيا سبورتاج 2 مليون و300 ألف جنيه
سوزوكي ديزاير 950 ألف جنيه
سوزوكي سويفت مليون جنيه
ميتسوبيشي إكسباندرمليون و600 ألف جنيه
ميتسوبيشي إكليبس 2 مليون جنيه
شيري تيجو 7مليون و245 ألف جنيه
شيري تيجو 3مليون ألف جنيه
تويوتا كورولا2 مليون جنيه

 

يأتي هذا في الوقت الذي يتوقع فيه عدد من التجار والموزعين أن تشهد سوق السيارات في مصر زيادات جديدة خلال الأسبوع القادم.

 

 

وتشهد سوق السيارات في مصر نقصاً كبيراً في حجم المعروض من مختلف أنواع السيارات، سواء المجمعة محلياً أو المستوردة.

 

كانت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قد أصدرت قائمة بالترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً في السوق المصرية والذي يشمل "ملاكي ونقل وفان".

 

 

وجاء في مقدمة الترتيب العام للعلامات الأكثر ترخيصاً "شيفروليه" بعدد سيارات مرخصة بلغ 1207 مركبة.

الجريدة الورقية