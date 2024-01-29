50 باحثًا يشاركون بمؤتمر التنمية المستدامة بجامعة جنوب الوادي

قال الدكتور خال بن الوليد عميد كلية علوم جنوب الوادي، إن العلوم الأساسية والتنمية المستدامة، يُشارك فيه 50 باحثًا مختلف التخصصات، وبيّن أن الجامعات المُشاركة، من دول السعودية، سوريا، الولايات المتحدة الامريكية، ايطاليا، النمسا.

وأورد أن المؤتمر يستهدف أعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم وطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والمراكز البحثية مما يساهم في الارتقاء بالجامعة وخدمه المجتمع ووفقا لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

دعم الجامعة لمنظومة البحث:

وحضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لعلوم جنوب الوادي، "العلوم الأساسية والتنمية المستدامة" والذي تنظمه كلية العلوم في الفترة من 29 الى31 يناير الجاري.

أبرز الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اهتمام الجامعة بدعم منظومة البحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر

وأكد على ان جامعة جنوب الوادي على أتم الاستعداد للمساهمة في أي دراسة أو مشروع او مبادرة أو نشاط علمي او مجتمعي من شأنه أن يعزز التنمية المستدامة ويحقق أهدافها.

وبيّن رئيس الجامعة، حرص الجامعة على الالتزام البيئي من خلال التقدم الى التصنيفات العالمية للجامعات التي تهتم بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة، مشيرا الى أن الجامعة حققت مركزا متقدما في تصنيف "التأثير" وهو احد افرع تصنيف التايمز العالمي الشهير.

رئيس جامعة جنوب الوادي

وأضاف أن الجامعة في ستة اهداف من أهداف التنمية المستدامة خاصه التعليم والشراكات والصحة والحد من الفقر وغيرها .

واستكمل أن الجامعة، شاركت، في المبادرة الرئاسية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "مبادرة حياه كريمة" والتي تعتبر مثالا على التنمية المستدامة الشاملة.

ونوه الدكتور أحمد عكاوي، ان الجامعة بدور مشهود في جميع مجالات المبادرة في اقليم جنوب الصعيد عامة وفي محافظه قنا خاصة.

وذكر رئيس الجامعة، بأن جامعة جنوب الوادي انشات برامج اكاديمية تركز على التنمية المستدامة وعلى سبيل المثال لا الحصر برنامج الإدارة الذكية للتغيرات المناخية بكلية العلوم بما يساهم في تحقيق رؤيه مصر 2030

أهداف ومحاور المؤتمر:

وأضاف الدكتور محمود محمد إسماعيل عبد الكريم مقرر المؤتمر ووكيل كلية العلوم للدراسات العليا بان هذا المؤتمر يهدف الى ربط العلوم الأساسية بالتنمية المستدامة وتعزيز أوجه الابتكار من خلال الوقوف على مشكلات العمل في دوائر الدولة ومؤسساتها وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجتها .

وأشار الدكتور صالح عياد محمد عمران سكرتير عام المؤتمر، أن من أهم محاور المؤتمر العلوم الأساسية المختلفة والطاقات الجديدة والمتجددة وعلم الفلك والارصاد الجوية وعلوم الأرض والنمذجة والرقمنة وعلوم الحاسب وعلوم البيئة الزراعية والإنتاج الحيواني والتكيف والتخفيف من اثار تغير المناخ والموارد المائية وتقنيات تحلية المياه والكيمياء والدوائر الصناعية.

حضور المؤتمر:

وأهدي عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر درع المؤتمر للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وأيضا للدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر.

حضر المؤتمر، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة الأسبق.

والدكتورة سهير احمد ربيع نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم والدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر، وعمداء كلية العلوم السابقين وعدد من عمداء كليات الجامعة، ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم و الباحثين المشاركين في المؤتمر.