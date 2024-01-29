وكيل شباب القليوبية يتابع عملية تطوير نادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عملية تطوير نادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة والذي يشمل إنشاء ملعب خماسي نجيل طبيعى بالجهود الذاتية وكافتيريا بنظام حق الانتفاع bot .

يتم انشاء الملعب الخماسي باستغلال قطعة أرض ترابية بالأرض المخصصة بالنادى فى إنشاء ملعب خماسي نجيل طبيعى بمساحه ٢٠x٤٠ م بتكلفة ١٨٠ الف جنية من موارد النادى الذاتية وذلك لتوفير نشاط كرة القدم بالنادى وخدمه الأعضاء والمترددين ، واستغلال الملعب لإنشاء أكاديمية كرة القدم واكاديمية للكاراتية والتوسع في أنشطة ذوي الهمم والأنشطة الرياضية بالنادي .

رافق الصبروط في جولته النائب الدكتور مصطفى عبد الغني رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الشيوخ، والكابتن حامد يونس عضو مجلس الإدارة والمهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بالمديرية ومجدي رشاد المدير التنفيذي للنادي .

أكد الصبروط على سعي وزارة الشباب والرياضة برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى التوسع في استغلال الاماكن الغير مستغلة بالهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأنشطة التي تقدمها الوزارة للنشيء والشباب وتشجيع الاستثمار داخل الهيئات الرياضية والشبابية بما يعود بالنفع عليها ودون التأثير على الأنشطة.