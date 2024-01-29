مباراة الهلال وانتر ميامي بث مباشر

مباشر SSC رابط مجاني مباراة الهلال وانتر ميامي بث مباشر "ميسي أساسي"،ستتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب المملكة آرينا لمتابعة القمة المرتقبة بين الهلال وإنتر ميامي في إطار منافسات كأس موسم الرياض 2024.

قدم النادي الأمريكي إلى العاصمة السعودية نجومه الكبار، بما في ذلك ليونيل ميسي ولويس سواريز، إلى جانب أساطير برشلونة السابقين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو.

يراوح الهلال بالعديد من اللاعبين المهمين بسبب مشاركتهم في كأس أمم أفريقيا وكأس آسيا، ولكن تظل تشكيلة المدرب جورجي جيسوس مليئة بالنجوم، مثل الهداف ألكسندر ميتروفيتش والبرازيليان المتألقين مالكوم وميشيل ديلغادوز.

لم يتذوق الهلال طعم الهزيمة في أي مباراة رسمية هذا الموسم، باستثناء الخسارة الوحيدة أمام النصر في نهائي البطولة العربية للأندية التي أُقيمت في أبها والباحة صيف العام الماضي.

موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي اليوم

وسوف يكون موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 29 من شهر يناير بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، في بطولة كأس موسم الرياض، على ملعب أرينا في المملكة العربية السعودية، في حضور عدد كبير من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وإنتر ميامي بث مباشر في كأس الرياض

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وإنتر ميامي بث مباشر في كأس الرياض

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وإنتر ميامي

بينما عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وانتر ميامي، فانه قنوات بين سبورت المفتوحة، وقنوات ssc فضلا عن منصة شاهد سوف تنقل مباراة الهلال اليوم وهم كالتالي:

اسم القناة: تردد قناة ssc1.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

إليكم تردد (Frequency) قناة بي ان سبورت الرياضية واس اس سي سبورت الرياضية على القمر نايل سات:

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ bein sport hd 12604 عمودي 27500 2/3 ssc sport 11523 عمودي 27500 3/4

في ختام مقالنا قدمنا لكم أبرز التفاصيل حول القنوات الناقلة لمباراة الهلال وانتر ميامي، اليوم 28 يناير ضمن مواجهات كأس موسم الرياض، واستعرضنا وحضراتكم تردد القنوات الناقلة لهذا الحدث الكروي الهام.

بينما عن قناة beIN sports HD قد كشف عن نقل مباراة الهلال وإنتر ميامي الأمريكي اليوم حيث يمكن الحصول على ترددها كتالي: