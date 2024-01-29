محافظ القليوبية يتفقد مبادرة طلاب المدارس " طوخ نظيفة "

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المبادرة الطلابية ( طوخ نظيفة ) تحت شعار خليك إيجابي، والتي يقوم بها أكثر من 100 شاب وفتاة من طلاب المدارس بمدينة طوخ وذلك بهدف نظافة الشوارع وحث الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء وكافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة، للمشاركة في أعمال النظافة والتجميل والتطوير والحفاظ على البيئة، والتي تشهدها المحافظة بمختلف القرى والمراكز وخلق بيئة نظيفة في إطار تفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميق قيم الولاء والانتماء لدى الشباب .

والتقى الهجان بشباب المبادرة وتحدث إليهم مقدما الشكر لهم على جهودهم ووطنيتهم وإحساسهم بالمسئولية وحرصهم على الوقوف بجانب بلدهم لظهورها بالشكل الحضاري اللائق مطالبا الشباب بضرورة الاشتراك والاهتمام بتلك المبادرات وحث المواطنين بأن يكونوا أفراداً إيجابيين، من خلال نشر ثقافة عدم إلقاء القمامة بالشواراع والاهتمام بالمظهر الحضارري لها .

وانتشر شباب المبادرة بشوارع مدينة طوخ من بينها شارع نفق مشتهر وشارع مجلس المدينة وشارع المحكمة وشارع أحمد عبد العزيز، حيث تم عمل حملة نظافة عامة وجمعها في أكياس مخصصة لنقلها للمقلب الوسيط التابع للمدينة، حيث وجه الشكر لكل شباب المبادرة والقائمين عليها سواء من مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الشباب والرياضة ، وحرص المحافظ في ختام المبادرة على التقاط الصور التذكارية لدعم الشباب المشاركين ودافعا لاستمرار العمل لصالح بلدهم وخلو شوارعها من أي قمامة.

جاءت المبادرة بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والأستاذ حمادة وهدان والأستاذ خليل عبد العظيم نائبي رئيس المدينة .