رابط مباشر مباراة الهلال وانتر ميامي مجاني يلا شوت

رابط مباشر مباراة الهلال وانتر ميامي مجاني يلا شوت بدون تقطيع فارس عوض،تتجه أعين عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث ستُقام غدًا إحدى المباريات الكبرى في بطولة كأس موسم الرياض 2024، وهي المواجهة المثيرة بين نادي الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وستُبث مباشرة عبر قناة SSC1 SPORT. يُقام اللقاء على أرضية ملعب "المملكة آرينا"، وهو من بين أفضل الملاعب في المنطقة.

ومع ذلك، يواجه الهلال تحديًا كبيرًا حيث يغيب عدد من اللاعبين البارزين بسبب التزاماتهم الدولية، ولكن يبقى اللقاء فرصة لمتابعي كرة القدم لرؤية مواجهة مثيرة.

البطولة تُقام بنظام النقاط وتشهد العديد من المواجهات المثيرة، بما في ذلك لقاء "الرقصة الأخيرة" بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث يلتقي النصر بإنتر ميامي.

تميز الحدث أكثر بتفاعل المستشار تركي آل الشيخ مع طلب شاب من ذوي الإعاقة للدخول إلى الملعب مع اللاعبين، معبرًا عن رغبته في الدخول مع رونالدو، ووعد بتحقيق هذا الطلب، مما يُضيف بُعدًا إنسانيًا إلى الحدث.

رابط مباشر مباراة الهلال وانتر ميامي مجاني يلا شوت

وتشهد بطولة كأس موسم الرياض مشاركة 3 أندية إذ يخوضها إنتر ميامي الأميركي بكامل نجومه مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسبانيين الاثنين سيرجييو بوسكيتس وجوردي ألبا، إلى جانب ناديي الهلال والنصر.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وإنتر ميامي بث مباشر في كأس الرياض

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال وإنتر ميامي بث مباشر في كأس الرياض

وسيخوض البطولة جميع نجوم نادي الهلال والنصر ممن لم يغادروا للمشاركة في كأس إفريقيا بدءا من البرتغالي روبن نيفيز والكرواتي سيرغي ميلينكوفيتش – سافيتش والبرازيليين الاثنين رينان لودي ومالكوم إلى جانب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، بينما سيقود النصر الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وحارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا.

موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي اليوم

وسوف يكون موعد مباراة الهلال وإنتر ميامي، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين الموافق 29 من شهر يناير بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة، في بطولة كأس موسم الرياض، على ملعب أرينا في المملكة العربية السعودية، في حضور عدد كبير من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وانتر ميامي؟

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الهلال وانتر ميامي في المباراة المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض، هى قناة SSC 1، وذلك بعدما أعلنت إدارة قنوات SSC السعودية الرياضية عن حصولها على حقوقو بث مبارايات موسم الرياض، ، ويمكنك مشاهدة المباراة من خلال ضبط الترددات التالية..

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية بدر سات

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية عرب سات