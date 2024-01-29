استمرار حملات الازالة للتصدي لمخالفات البناء بمركز بنها

في ضوء توجيهات السيد اللواء عبد الحميد الهجان - محافظ القليوبية، وبناء علي تعليمات السيد المحاسب محمد عبد الحميد مرعي - رئيس مدينة ومركز بنها، بالتصدي للبناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعيه في المهد ضمن الموجه 22 لازالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية.

شنت الوحدة المحلية ببتمده بمركز بنها حملة مكبرة تحت اشراف ياسر ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة بنها، واحمد سليمان رئيس الوحدة المحلية ببتمده وقوة من الشرطة بقيادة العميد وليد ابوالمجد مأمور مركز شرطة بنها، والرائد سعيد نجيب ومسئولى الأوقاف بالقليوبية وحماية الأراضي الزراعية بالإدارة الزراعية ببنها ومسئولى الجمعية الزراعية بمنشأة دياب والجمعية الزراعية ببتمده و الأجهزة المعنية، وتم تنفيذ قرار الأوقاف رقم ١٨٠لسنة ٢٠٢٣م.



كما تم تنفيذ قرار الإزالة لاعمدة دور أرضي على الأرض الزراعية بقرية منشاه دياب على مساحة ١٠٠متر.

وتم تنفيذ الإزالة الفورية لحالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية بقرية بتمده على مساحة ٨٥ متر،

وتم تحرير محضر تنفيذ واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.