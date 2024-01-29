علي الحجار يتحدث خلال حواره لـ"الوفد" عن دعم صديق عمره محمد الحلو له في "100 سنة غنا"

أعلن المطرب علي الحجار خلال حواره مع جريدة "الوفد" عن مشاركة صديق عمره الفنان الكبير محمد الحلو في أول حفلات مشروع "100 سنة غنا"، مُعربًا عن سعادته البالغة بتشجيعه له، وحرصه على تحقيق حلمه، فمنذ إعلان وزارة الثقافة عن إطلاق المشروع، لقى دعمًا موسعًا منه إلى جانب دعم المطرب محمد ثروت.

علي الحجار عن مشاركة محمد الحلو في أول حفلات “100 سنة غنا”: " أنا متوقع المرة دي نجاح عظيم

وأضاف علي الحجار: "الحلو وثروت كلموني وهنوني على المشروع، والحلو قالي أنا معاك وبمجرد تحديد معاد أول حفل في سلسلة "100 سنة غنا"، كلمته وقالي هاجي اغني معاك، ومازحني قائلًا: "بس لو جاتلي حفلة بفلوس هرجع"".

علي الحجار من ندوة الوفد

كما أشار الحجار خلال ندوة "الوفد" إلى إن مشاركة الحجار في الحفل، زادت من عدد المتابعات والمشاهدات الخاصة بالمشروع، متابعًا: "لذلك أنا متوقع المرة دي نجاح عظيم".

علي الحجار يكشف لـ"الوفد" سر إطلاق أول حفلات “100 سنة غنا” بألحان محمد عبد الوهاب

في الوقت نفسه، كشف علي الحجار خلال ندوة تكريمه بجريدة "الوفد" عن كواليس حصرية عن مشروعه "100 سنة غنا" قبل أيام من إنطلاقه، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في عيد الحب الموافق 14 فبراير المقبل، والذي من المقرر أن يعيد خلاله تقديم الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب بتوزيع معاصر، مشيرًا إلى إنه انتظر تحقيق هذه الحلم منذ سنوات طويلة.

علي الحجار من ندوة الوفد

قال الحجار: "قررت أن يكون أول حفلات مشروع "100 سنة غنا" من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، على الرغم من تفكيري في البداية في اختيار فنان الشعب سيد درويش، ولكن عملت منذ وقت قريب مئوية سيد درويش، لذا فكرت في قامة فنية عظيمة، وقلت نبدأ بالكبير اللي بعده وهو محمد عبد الوهاب، فهو يمتلك تنوعًا فنيًا كبيرًا في أغانيه وألحانه المميزة".

وأضاف الحجار: "سنقوم بتقديم حوالي 20 أغنية لمحمد عبد الوهاب، أعاد توزيعهم المايسترو هشام جبر، بشكل معاصر ومختلف، ومن المقرر أن يقدم برنامج الحفل ألحان عبد الوهاب من مراحل عمرية مختلفة ولكن ليس شرطًا أن تقدم بالترتيب".

علي الحجار من ندوة الوفد

علي الحجار يكشف مفاجأة عن مشروع “100 سنة غنا”

وتابع علي الحجار خلال حواره مع "الوفد": "والعمل مش هيطلع مطربين يقفوا وأوركسترا وراهم بس، في أوبريت إخراج عصام السيد، وأيمن الحكيم كاتب السيناريو، وفي اتنين ممثلين معانا وهم يوسف اسماعيل وعلي كمال بالإضافة إلى الممثل الشاب ميدو عادل وسوف يقوم بالغناء والتمثيل في آن".

وأشار الحجار إلى إنه قرر اختيار المواهب الشابة الجديدة لكي يُخرجهم إلى النور من خلال مشروعه "100 سنة غنا"، حيث قال: "عملت زي مسابقة وقلت اللي شايف نفسه عنده موهبة العزف أو التلحين أو التوزيع يقدملنا وجالي فوق ال ٢٠٠٠ صوت وعازفين وشعرا وده لأن "مصر مليانة فن، وبالفعل اخترت منهم ٣ أصوات من الأوبرا وهم فتاتين وشاب بس ممتازين وأصواتهم طربية أصيلة.