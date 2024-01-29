تحميك من الشيخوخة وتعالج التجاعيد.. أكلات صحية تعطيك الحل لبشرة شابة وصحية

عند بلوغ سن الأربعين تقل نضارة وحيوية ومرونة البشرة، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه وترهلات الجلد، لذا تبحث جميع النساء على أكلات تحميهم من شيخوخة الوجه، والحصول على ملامح شابه وجذابة، لذا نقدم لك أبرز هذه الأكلات الهامة لبشرتك.

علاج تجاعيد البشرة

أكلات تحميك من الشيخوخة

الأفوكادو

ينتج الأفوكادو كمية كبيرة من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، لأنه يدافع عن الجلد ضد الجزيئات الضارة المحتملة، التي تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والالتهابات المزمنة وفي أسوأ الحالات، يصاب الفرد بالأمراض الجلدية الخطيرة مثل سرطان الجلد.

المأكولات البحرية

تحتوي المأكولات البحرية على مضادة للأكسدة قوية، مثل السلمون وسمك المكريل، حيث إن هذه المغذيات القوية هي التي تضيف اللون الوردي الفاتح أو الأحمر بشكل طبيعي للوجه، وهو ما يعطي هذه الأطعمة أهمية مميزة.

المكسرات

تضم المكسرات التي منها اللوز والجوز على أحماض دهنية أساسية، منها أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات الجلدية، كما أنها تنظم إنتاج البشرة من الزيت، وتحسن الترطيب وتقليل من ظهور الخطوط الدقيقة.

المياه

تساعد المياه على ترطيب الوجه كثيرًا، وتعمل على الوقاية من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحًا، حيث إن شرب 10 أكواب مياه يوميًا يعمل على مواجهة تتطور البشرة الجافة إلى بقع خشنة ومتقشرة.

البيض

ينتج البيض كمية كبيرة فيتامين ب، مما يحسن ترطيب البشرة، وتحسين الأظافر والشعر وجفاف العينين، إلى أن البيض هو أيضًا مصدر جيد للبروتين ويوفر مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الدواجن

تحتوي الدواجن على نسبة كبيرة من عنصر زنك، الذي يعزز المناعة، وينشط الدورة الدموية، ويحسن المزاج، ويشارك الزنك في أي شيء مهم في الجسم، كما أن الزنك يعمل على تثبيط البقع الغامقة في البشرة، من خلال المساعدة في توازن الهرمونات وتطبيع مستويات هرمون التستوستيرون، إلى أنه ضروري لإنتاج الكولاجين، وهو في النهاية يخفف من التصبغ والندوب الصغيرة للجلد.