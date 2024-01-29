بسبب السرعة.. إصابة 5 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

تعرض 5 عمال للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي شمال مدينة المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

بسبب السرعة الزائدة..إصابة5 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وتلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

خلف الحادث عن إصابة 5 عمال أشقاء، وهم شعبان مخيمر قاسم 36 سنة، وشقيقيه حمادة، 33 سنة، وقاسم، 30 سنة، مقيمين جميعا ببني مزار، وتامر طارق كمال، 18 سنة، وشقيقة محمد، 21 سنة، مقيمين بمحافظة بني سويف.

تم نقل المصابون إلى، مستشفي سمالوط النموذجي للعلاج، والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة، وقد تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

سقط على رجل خمسيني فأصابه بنزيف.. طبيب ينهي حياته قفزًا في مصر القديمة

وفي واقعة اخري ، انهي طبيب نساء وتوليد حياته بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الرابع في منزله بمصر القديمة، وتصادف سقوطه على أحد المارة بالشارع مما أحدث إصابته بنزيف بالمخ، تم نقل المتوفي والمصاب إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،إخطارًا من مستشفى قصر العيني باستقبال طبيب نساء جثة هامدة وبها آثار كسور وكدمات، وكذلك مندوب مبيعات، 52 سنة، مقيم مصر القديمة، ومصاب بنزيف بالمخ وكسور.

وقرر ذوو الطبيب المتوفي أنه يعاني من حالة نفسية من أكثر من 10 سنوات، وسبق أن حاول إنهاء حياته، وأقروا بقيامه بالقفز من شرفة منزله بالطابق الرابع اليوم ووفاته، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته.