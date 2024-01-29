السماسرة يتلاعبون براغبى الوظائف الحكومية وضعف تحميل الموقع الالكترونى للجهاز بسبب الضغط

شهد الموقع الالكتروني الخاص بالتقدم للوظائف الحكومية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ الاسبوع الماضى ضغوطا واسعة ادت الى عدم قدرة بعض المتقدمين على الدخول للموقع والقيام بالتسجيل فى المسابقات الراغبين بها وشكا العديد من المتقدمين من عدم ظهور الموقع وثقل الدخول اليه خاصة مع قرب انتهاء المهلة المسموح بها للتقدم للمسابقات التى كان مقررا لها فى نهاية شهر يناير الجارى

ونظراً للإقبال الكبير على طلب الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، وفي إطار منح المزيد من الوقت أمام الراغبين للتقديم في المسابقات التي ينظمها الجهاز، أعلن الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن مد فترة التقديم في ٤ مسابقات لشغل وظائف بجهات، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الهيئة القومية للبريد، مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حتى يوم الخميس ١٥ فبراير المقبل بدلا من ٣١ يناير الجاري، على رابط بوابة الوظائف الحكومية

Https://jobs.caoa.gov.eg.

واكد الجهاز انه لن يألوا جهدا في تأمين فرصة متكافئة للجميع في التقديم والاختبارات الالكترونية كالتزام أخلاقي وقانوني.

ورصدت "الوفد " خلال الفترة الماضية عدد من سماسرة الوظائف على شبكات التواصل الاجتماعى ممن يقومون بالتسجيل وتقديم الاوراق الثبوتية للراغبين فى التقدم للوظائف الحكومية التى اعلن عنها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ،وذلك بمقابل مادي يبدء من ١٠ جنيهات ويصل الى 300 جنيه مقابل تسجيلهم على الموقع الالكتروني للجهاز الخاص بالوظائف الحكومية خاصة الذين لايجيدون التعامل الالكترونى او ممن يجد صعوبة فى الدخول للموقع كما يتقاضون مبالغ اخر ى للاستعلام عن نتيجة قبول الجهاز للأوراق أو نتيجة الامتحان ،وايهام الراغبين فى التوظيف بقدرتهم على التاثير فى النتيجة ومنهم من يقوم بادخال بيانات خاطئة سواء فى الاسماء او المؤهلات الحاصلين عليها او رفع شهادات لاتخص مقدم الطلب نظرا لقيامهم بتجميع الاوراق واختلاط بعضها عند التسجيل او عدم معرفتهم بالبيانات الشخصية التى تتطلبها ملئ استمارة التقدم للوظيفة وهذة الاخطاء تكون من نتيجتها استبعاد الجهاز لهؤلاء .كما يقوم البعض من هؤلاء السماسرة بايهام ضحاياهم بالتسجيل واعطائهم الرقم مرجعى مزيف صمموه بواسطة الفوتو شوب وعند قيام المتقدم للوظيفة بالاستعلام من الرابط الخاص بالجهاز لايجد اسمه

وحذر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الراغبين فى التقدم للوظائف عبر الجهازعدم التعامل مع سماسرة الوظائف ومن يدعون قدرتهم بمقابل مادي على التقديم الالكتروني نيابة عنهم او التأثير في مجريات المسابقة.لافتا الى ان المسابقات الحكومية تتم من خلال مركز تقييم القدرات الذى يتم من خلاله تقيم المتقدم ومدى ملائمته للوظيفة وتتم كل اعمالة الكترونيا دون تدخل بشرى كما يتم استخراج النتائج ايضا الكترونيا وبطريقة اليه تماما من بدايتها حتى نهايتها وبالتالى لايمكن لاى احد سواء من الجهاز او خارجة التاثير على النتائج وهذا الاجراء يطبقة الجهاز للقضاء علي الفساد والمحسوبية للتوظيف فى الجهاز الادارى للدولةوهى تجربة فريدة استرعت انتباه العديد من الدول حتى المتقدمة منها للاستفادة منها فى كوادر الوظائف العامة لديهم

وكان الجهاز قد اعلن مطلع الشهر الجارى عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (11114) معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية،

كما أعلن عن حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين عدد(243) في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية) ، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، كما أعلن عن مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكا، مهندس ميكانيكا سيارات، مهندس تخطيط النقل، مهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الَاتية (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، مهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة وعدد (861) في وظيفة اخصائي بريد، اخصائي مكتب بريد، اخصائي خدمة عملاء وعدد( 20) في وظيفة محام ، وذلك بالدرجة الثالثة، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.